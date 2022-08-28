Также уничтожен вражеский бронетранспортер.

За минувшие сутки на Донецком направлении артиллеристы и морская пехота ликвидировали 14 оккупантов, самоходную артиллерийскую установку и два "Гиацинта-С".

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

"27 августа военные части и подразделении морской пехоты ВМС ВСУ, которые входят в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии РФ. На Донецком направлении наши воины надежно держат оборону, за прошедшие сутки они уничтожили 6 оккупантов", - говорится в сообщении. Відео дня:

Отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения морской пехоты наносили огневое поражение по захватчиках, в результате чего враг потерял 8 человек живой силы, один МТЛБ (бронетранспортер), две артиллерийские системы "Гиацинт-С" и одну САУ.

"Окончательные потери врага уточняются", - добавили в пресс-центре МВД.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину 24 февраля Россия потеряла 46 тысяч 750 личного состава, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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