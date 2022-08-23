Украинские защитники уничтожают рашистов не только в бою, но и устраивают им засады.

Украинские защитники уничтожают рашистов не только в бою, но и устраивают им засады. Что и сделали бойцы 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Соответствующее видео опубликовали на фейсбук-странице батальона.

В частности, на кадрах видно, как в полуразрушенное здание сходится с десяток российских солдат. После этого, дождавшись удобного случая, по зданиям был нанесен огневой удар.

Что они постоянно ищут, рыщут, бегают, прячутся... в прятки приехали поиграть, что ли? Никак не успокоятся. Игрища устроили здесь... От нас не спрячешься. Мы их нашли первыми и успокоили навсегда – написали морпехи под роликом.

Что известно о потерях врага в Украине

За сутки украинские военные ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. В то же время общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 45 тыс. 550 человек.

Как УНИАН уже писал, командование ВС РФ продолжает сокращать свои воинские части из-за невозможности компенсировать потери среди личного состава.

Из-за потерь и невозможности объявить в России мобилизацию командование ВС РФ готовит еще 50 батальонов с добровольцами для отправки в Украину. Дешевле всех "оценили" бурятов - им будут платить меньше, чем жителям других регионов РФ.

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