Он закончился потерями РФ.

Интернациональный легион показал удары по позициям российских захватчиков, которые начали штурм позиций защитников Украины.

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Так, на днях оккупанты провели штурмовые операции в полосе обороны 2-го интернационального Легиона.

Отмечается, что украинские аэроразведчики в течение недель фиксировали накопление российской техники и сил на том направлении. Поэтому, когда оккупанты решились на штурм, их разбили вдребезги.

"Враг пытался вклиниться между позициями, используя, по мнению оккупантов, эффект неожиданности на ряде участков. Скоординировав действия минометных расчетов Легиона и смежных подразделений, штурмовые действия захватчиков были остановлены", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине: последние новости

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 311 750 своих военнослужащих.

На днях сообщалось, что только на Таврическом направлении за сутки общие потери российских захватчиков составили более 650 человек. Также оккупанты потеряли 90 единиц техники.

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