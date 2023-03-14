Генштаб опубликовал вечернюю сводку с фронта.

Авиация Сил обороны Украины за 14 марта нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава армии РФ.

Отмечается, что основные усилия российские войска сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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"Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, - сообщили в Генштабе. - Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины".

За 14 марта войска РФ нанесли 30 авиационных и восемь ракетных ударов, а также произвели более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Потери России на 14 марта - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине составляют более 160 тысяч человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3484, боевых бронированных машин - 6789, артиллерийских систем - 2519, РСЗО - 495, средств ПВО - 260, БПЛА оперативно-тактического уровня - 2120, автомобильной техники и автоцистерн - 5367, специальной техники - 256.