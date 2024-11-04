Оккупантам выдали пособия для созданием братских могил (фото)

Обновленное пособие захватчикам раздали на фоне рекордных потерь на войне против Украины.

Кремль впервые предоставил военнослужащим инструкции по обустройству и уходу за братскими могилами, что стало актуальным в связи со значительными потерями России в войне против Украины.

Как пишет The Telegraph, пособие на 20 страниц под названием "Гражданская оборона: срочные захоронения тел в военное время" содержит схемы братских могил с изображением мешков с телами, расположенными в несколько слоев.

В документе также представлены таблицы с подробными расчетами необходимых ресурсов и персонала для подготовки места захоронения для 100 человек.

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"Обычно захоронение 100 погибших в одной братской могиле занимает около 368,5 человеко-часов", - указано в инструкции.

Руководство, которое является обновленной версией документа 2021 года, на обложке демонстрирует работника спасательной службы в защитном костюме возле вертолета.

Российские войска в этом году ежедневно несли около 1200 потерь, в то время как Москва пытается воспользоваться проблемами мобилизации и поставок оружия, с которыми сталкивается Украина.

По данным западной разведки, потери России в результате гибели или ранений могут достигать 680 тысяч человек, хотя единственное известное применение братских могил для российских солдат было зафиксировано на оккупированных территориях Донбасса.

Эксперты объясняют большие потери России тактикой "пехотного роя", при которой солдаты пытаются взять украинские позиции количеством.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщил, что украинские силы противостоят одному из самых интенсивных наступлений России с начала войны в феврале 2022 года.

"Вооруженные силы Украины сдерживают одну из самых мощных российских атак с момента полномасштабного вторжения", - отметил он.

Российские войска стремятся захватить стратегические линии снабжения до начала зимних холодов. Ожидается, что вместе с российскими войсками на юге Курской области будет развернуто до 13 тысяч северокорейских солдат, поскольку в этот регион в августе вошли украинские подразделения.

Среди украинских союзников растет беспокойство по поводу результатов президентских выборов в США, которые состоятся во вторник. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, скептически оценивает шансы Украины и, вероятно, может сократить военную помощь, если придет к власти.

Потери России в войне - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, статистику вражеских потерь на захватнической войне России против Украины пополнили еще 1 тысяча 300 оккупантов, поэтому общая цифра за время полномасштабного вторжения уже превысила 700 тысяч.

Среди потерь во вражеской технике, в частности 9 тыс. 193 (+11) единицы танков, 18 тыс. 538 (+15) боевых бронированных машин, 20 тыс. 121 (+35) артиллерийская система и 1 тыс. 245 (+1) реактивных систем залпового огня.

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