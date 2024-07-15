Под ударом беспилотников оказался ЗРК С-400, а местные слышали 8 взрывов.

В ночь на 15 июля в Севастополе на мысе Фиолент прозвучало несколько мощных взрывов. Дроны атаковали российский дивизион ЗРК С-400/С-300 из состава 12-го зенитного ракетного полка воинской части.

Как сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", местные жители слышали 8 взрывов, а истории Минобороны РФ, о том, что "все украинские беспилотники сбили" - ложь. Там также предположили, что, вероятно, повреждена одна из радиолокационных станций, также был взрыв на позиции С-400.

Отмечается, что военная часть расположена среди дачных кооперативов, поэтому на дачные дома падали обломки БПЛА.

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В то же время другие местные жители сообщают, что пострадала не ракетная часть, а расположенная рядом в/ч радиоэлектронной разведки ЧФ РФ, пишет канал. Там также есть антенны, похожие на антенны РЛС, а также спутниковые антенны.

"Подписчики из садового общества "Катюша" на Монастырском шоссе на Фиоленте рассказали, что взрывы были прямо над их домами и точно был прилет в "воинскую часть с антеннами"", - добавили в Telegram-канале.

Удары по РФ - последние новости

Как ранее писал УНИАН, в ночь на 15 июля Россию массированно атаковали дроны. В Минобороны страны-террориста заявили, что российская ПВО якобы ликвидировали или перехватили всего 22 беспилотника, в том числе один над Липецкой областью, 15 - над Брянской, шесть - над пока еще оккупированным Крымом.

Кроме того, 14 июля дроны атаковали телебашню и подстанцию в Курской области, где сразу вспыхнули масштабные пожары. Местные жители жалуются на регулярные удары и написали обращение к Путину, где просят помощи.

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