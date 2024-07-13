"Минусованы", в частности, два лейтенанта противника, сообщил защитник Украины.

Общие потери РФ на 13 июля 2024 года в ходе войны против украинцев среди вражеского офицерского состава увеличились - ликвидированы, в том числе подполковник-м*сор, заместитель командира батальона Евгений Комаров.

Такими сведениями поделился в своем канале в Telegram "Штирлиц" из Вооруженных сил Украины - офицер Анатолий Штефан. По его данным, уничтожены также два вражеских лейтенанта: Руслан Ильясов и Артем Гошоков.

"...успешно демобилизированы: ... младший лейтенант Дмитриев Владимир. В составе 234 дшп (гвардейский десантно-штурмовой полк, - Ред.) участвовал в геноциде украинского народа в г. Буча, февраль-март 2022 г.", - добавил украинский воин.

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Россияне пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине и несут очень серьезные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 13 июля 2024 года составляют приблизительно 557770 оккупантов. Кроме того, уже уничтожено 15779 боевых бронированных машин противника, 8199 танков и 15 216 артиллерийских систем.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что украинские воины способны совершить не отдельные крупномасштабные контрнаступальные мероприятия, а контрнаступление может иметь вид серии комплексных операций в конце этого года и на протяжении всего следующего.

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