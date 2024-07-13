Противники потеряли еще 52 единицы автомобильной техники и 8 танков, отметили в Сухопутных войсках нашей армии.

Общие потери России в Украине за сутки возросли на 1120 противников и теперь составляют примерно 557770 человек.

Такой информацией в субботу утром, 13 июля, поделились Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram. В ВСУ добавили, что враги также потеряли еще 8 танков, 24 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем и 1 средство противовоздушной обороны.

Кроме того, "минусовано" 34 вражеских дрона оперативно-тактического уровня, 13 единиц спецтехники и 52 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

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Командующий Воздушными силами украинской армии генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что ночью противники запустили по украинской земле из Приморско-Ахтарска 5 ударных беспилотников типа Shahed-131/136, и четыре из них наши защитники ликвидировали в Харьковской и Донецкой областях. По дронам противника работали мобильные огневые группы Сил обороны.

"...Пятый ("Шахед", - Ред.) - вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси", - добавил Олещук.

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Российские захватчики пытались двигаться вперед на ряде направлений в Украине и несли огромные потери. Общие потери РФ на 12 июля 2024 года составляли примерно 556 650 противников.

Генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула и внештатный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок Кристофер Боуи считают, что для серьезного изменения ситуации на фронте Украине нужно получить преимущество в воздухе, и это можно сделать, воплотив в жизнь несколько шагов после получения американских истребителей F-16.

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