Возможно, вражеский самолет поврежден во время выполнения боевой задачи, предположили журналисты.

В российских пабликах появилось фото вражеского истребителя-бомбардировщика Су-34 с подписью: "Самолет заболел".

Об этом сообщает Defence 24. На кадрах видно, что водитель автомобиля снимает, как по территории Российской Федерации в грузовике перевозят разобранный на части самолет. По мнению журналистов, фронтовую машину, окрашенную в сине-зеленый камуфляж, отправили на ремонт. В трейлере находился только фюзеляж без крыльев, стабилизаторов и т.д.

По данным издания, на самолете была тщательно зарисована или проклеена лентой маркировка, которой можно было определить, из какой воинской части он прибыл. Поэтому сложно судить, почему именно Су-34 отправили на ремонт.

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Один из вариантов - самолет просто изношен вследствие интенсивной эксплуатации. "Необходимо помнить, что российская боевая авиация интенсивно используется почти два года. И хотя российское командование свои самолеты бережет, взлеты, посадки и многочасовое пребывание в воздухе приводят к износу планеров и установленных в них узлов", - говорится в сообщении.

Также не исключено, что бомбардировщик получил повреждения во время выполнения боевого задания.

"Украинские источники неоднократно сообщали о сбитых Су-34, но найти доказательства этого было сложно", - отмечает издание. Причина в том, что повреждения, нанесенные российским самолетам, были нанесены, когда они находились в тылу, и многие попадания не были задокументированы. Таким образом, указанный бомбардировщик может быть одной из поврежденных целей.

Какие важные потери России на сегодня - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в январе ВСУ сбили российский А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления противника - борт Ил-22. По словам бывшего инженера-конструктора, авиационного эксперта Константина Криволапа, таких самолетов А-50 РФ имели девять штук. Они выполняют ряд функций, в частности, обеспечивают контроль и радиолокационную разведку всего пространства вокруг границ.

Стоит отметить, что общие воздушные потери врага на 12 февраля 2024 года такие - уничтожены уже 332 самолета противника и 325 вертолетов.

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