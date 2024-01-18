У россиян возникли серьезные проблемы после потери самолета А-50, считает авиаэксперт.

После того, как Россия потеряла самолет А-50, у россиян возникла очень серьезная проблема.

Теперь для РФ будет проблемой проведение разведки на всех границах, поделился мнением бывший инженер-конструктор, авиационный эксперт Константин Криволап с "24 Каналом". "...Таких самолетов А- 50 - дальнего радиолокационного обнаружения, их вообще было девять штук, сейчас - восемь. Сначала их было вообще около 30. Потом они старели, выходили из строя. Эти девять самолетов, которые остались, они выполняли целый ряд функций", - отметил аналитик.

Собеседник добавил, что борта, во-первых, обеспечивали контроль и радиолокационную разведку всего пространства вокруг границ - это и Украина, Балтика с заходами НАТОвских кораблей и другой техники, Средняя Азия и Арктика. Криволап подчеркнул, что эти самолеты должны были летать по всем границам и "выглядывать".

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"Сейчас этих самолетов восемь, и это будет проблемой. То есть это очень серьезная проблема для россиян...", - объяснил эксперт.

Что уже сообщалось об А-50 - самолете врага, который сбили украинцы

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 15 января подтвердил информацию, что украинские воины, в частности, ликвидировали А-50.

Позже Константин Криволап сказал, что на борту этого самолета были элитные специалисты. Авиаэксперт отметил, что на подготовку таких специалистов необходимо не пять лет, поскольку они должны быть очень опытными, обладать большим количеством информации и способностью принимать правильные решения за ограниченное количество времени.

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