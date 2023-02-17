Во временно оккупированный Луганск прибыли инструкторы по Ирана. У них учебная миссия.

"Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов", - сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Иранские дроны на войне против Украины

Летом 2022 года Иран продал в Россию партию своих дронов-камикадзе. В сентябре агрессор начал применять их на фронте, но затем быстро сменил тактику и стал использовать дроны для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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В последнее время российские оккупанты стали комбинировать пуски ракет и дронов по Украине, чтобы вычислить позиции украинской ПВО и по возможности истощить ее.

Также недавно агрессор начал использовать беспилотники усовершенствованной конструкции. Новая боеголовка у них теперь имеет радиальный кумулятивный эффект.

Позже СМИ узнали, что Иран тайно передал России улучшенные дроны-бомбардировщики. В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые уже применяются россиянами в войне против Украины, новые модели являются именно ударными БПЛА, а не барражирующими боеприпасами. То есть они способны запускать ракеты "воздух-земля" и сбрасывать бомбы, после чего возвращаются обратно на базу.

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