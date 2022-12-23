По словам посла, Сунак значительно отличается от экс-премьера Бориса Джонсона, который является очень эмоциональным человеком

У нового британского премьера Риши Сунака специфический подход к военной помощи Украине, присущий финансистам, поскольку ранее он был министром финансов.

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в комментарии Радио Свобода. Он пояснил, что каждый чиновник и политик имеет свои подходы.

"Он (Риши Сунак - УНИАН) хочет знать, что надо сделать, сколько, и вы наверняка слышали недавно об объявленном аудите, просмотре той помощи, которая предоставляется Украине. В моей последней беседы с премьер-министром, с его аппаратом, говорилось о том, что надо сделать, чтобы Украина победила, сколько надо дать чего, сколько это будет стоить, в какое время это надо растянуть, для того, чтобы учесть в своем бюджете", – отметил Пристайко.

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По словам посла, Сунак значительно отличается от экс-премьера Бориса Джонсона. Последний - является очень эмоциональным человеком.

"Он ставил перед своим правительством задачу: "Украина должна одержать победу, а вы дальше решайте, каким именно образом до этого дойдете". А Сунак говорит: "Украина должна одержать победу, мы должны сделать 1,2,3... пожалуйста, какие есть ресурсы, сколько людей, сколько денег, сколько техники, сколько танков", – пояснил Пристайко.

Он напомнил, что сейчас Британия по количеству и по объему оказанной военной помощи является второй после США. При этом работа над увеличением поддержки продолжается.

Война в Украине: помощь Британии

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания стала одним из крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов для ВСУ. Кроме того, Лондон организовал масштабную тренировочную программу для украинских бойцов.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Великобритании объявил о помощи Украине на следующий год. Киев получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро.

Позже стало известно, что Украина получит от Британии боеприпасы на 250 миллионов фунтов.

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