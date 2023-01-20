Количество раненых и погибших среди оккупантов пока неизвестно.

Под Мелитополем на временно оккупированной части Запорожской области вечером в четверг, 19 января, прогремели мощные взрывы.

Как сообщает издание "РИА Мелитополь", "прилет", вероятно, был у здания сауны, которой пользовались офицеры российской армии.

"Вчера вечером, примерно в 21.00 в Михайловке, расположенной в 50 км от Мелитополя, прилетела "бавовна". Три мощных взрыва прогремели, ориентировочно, в здании сауны, где любили попариться офицеры российской армии. Очевидно, что вчерашняя парилка была для многих последней. Количество трехсотых и двухсотых уточняем. Подробности сообщим позже", – пишет издание.

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Ситуация в Запорожской области

Около 60% Запорожской области временно оккупированы российскими захватчиками. В частности, под оккупацией крупнейшие города области – Бердянск, Токмак, Мелитополь.

На протяжении последних недель россияне продолжают стягивать технику и живую силу на Запорожское направлении. В Мелитополь, в частности, прибыли "кадыровцы".

По словам военных экспертов, сейчас ВСУ готовятся к контрнаступлению на этом направлении. Украинские защитники все чаще наносят удары по скоплениях оккупантов, чтобы парализовать движение врага и его оборонный потенциал.

В то же время страна-агрессор не оставляет намерений захватить область полностью, оккупанты анонсируют бои в области весной. Украинские разведка также предупреждала о возможной активизации боевых действий в Запорожской области весной и летом.

Враг не прекращает террор против населения подконтрольных Украине населенных пунктов области, наращивая количество обстрелов. За минувшие сутки за сутки враг 224 раза обстрелял Запорожскую область, за сутки перед этим террористы нанесли 153 удара по 17 населенным пунктам.

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