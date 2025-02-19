Более 5 суток продолжается ликвидация последствий удара.

На Чернобыльской атомной электростанции уже более пяти суток продолжается ликвидация последствий российского удара дронами по объекту "Укрытие". Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы. "Ситуация контролируемая. Работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

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Удар по ЧАЭС - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия ударила дроном по укрытию разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС ночью 14 февраля. Удар был осуществлен ударным дроном, оснащенным фугасной боевой частью для нанесения максимального поражения.

В результате этого начался пожар. 15 февраля глава ГСЧС Андрей Даник во время брифинга возле поврежденного конфайнмента станции сообщил, что по состоянию на 15:00 горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнению пустот огнетушащими веществами.

Но все последующие дни спасатели информируют о продолжении процесса тления утеплителя кровли накрытия. С помощью БпЛА с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха.

Как пояснил профессор Института радиологии окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк "Шахед" россиян пробил внешнюю защитную конструкцию укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которая обеспечивала специальные климатические условия вокруг бетонного саркофага над реактором.

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