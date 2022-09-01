Боец отметил, что у оккупантов проблемы с мотивацией.

Профессор Ужгородского национального университета, воин Закарпатской бригады ТРО Федор Шандор рассказал, что возле Бахмута (Донецкая область) стало тише.

Его цитирует "Эспрессо".

"На Бахмутском направлении стало резко тихо. Мы сделали табличку, где считали, с какого часа по какой больше всего стреляют. После событий на Юге, последние две недели - тишина", - заметил Шандор.

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Боец отметил, что у оккупантов проблемы с мотивацией.

"Я здесь вижу людей, которые несчастно одеты, которых бросают как мясо - это непонятные оккупантские корпуса. Финансово их обманывают, у них нет духа патриотизма. Это в основном представители украинского социума, которые остались на оккупированных территориях. Они вынуждены быть мясом на передовых линиях. Мы подбираем их и передаем", - добавил Шандор.

Напомним, что 29 августа CNN сообщили, что ВСУ освободили от российских захватчиков четыре села на южном направлении неподалеку от Херсона.

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