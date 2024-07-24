Функционировать эта переправа не будет, объясняет эксперт.

Поражение паромного судна "Славянин" в порту "Кавказ" влияет на военную логистику российских захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. По его словам, это имеет достаточно важное значение для логистического обеспечения частей на территории временно оккупированного Крыма.

"Это означает, если на север посмотреть на карте, обеспечение частей вооруженных сил РФ на южном фронте ведения войны. Учитывая то, что предварительно были нанесены удары по другим паромным судам, они фактически не боеспособны, там оставалось только это. Боевое поражение приводит к тому, что функционировать эта переправа не будет", - акцентировал Романенко. Видео дня

Он отметил, что таким образом для российских оккупантов прерывается важный логистический путь. "С учетом того, что Керченский мост также работает не на полную, это снижает потенциал обеспечения вражеских войск и потенциал ведения боевых действий. Это существенно, с учетом того, какая ситуация у нас на восточном и южном фронтах", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Он отметил, что эта паромная переправа имела большую нагрузку, пока россияне строили незаконный Керченский мост. Романенко констатировал, что Украина продолжает реализацию стратегии изоляции российской инфраструктуры на полуострове. Речь идет о вытеснении Черноморского флота и ударах по военным частям и средствам противовоздушной обороны.

"В дальнейшем это позволит украинским штурмовым и бомбардировочным самолетам работать более эффективно. В том числе, учитывая ожидание самолетов F-16", - добавил Романенко.

Удар по порту "Кавказ"

Вчера утром губернатор Краснодарского края обвинил Украину в атаке на паромное судно. В сети писали о значительном пожаре.

Вечером Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался об успешном поражении парома "Славянин", который захватчики использовали в военных целях. Военные отметили, что это был последний железнодорожный паром россиян на Кубани.

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