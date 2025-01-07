Потери превышают скорость пополнения войск.

Полномасштабное вторжение России в Украину, которое длится уже третий год, достигло критической точки, и Украина находится под угрозой проиграть войну. Как пишет The Washington Post, следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в границах, существовавших до вторжения или близких к ним.

В статье отмечается, что Россия уже контролирует около 20 процентов украинской территории и с каждым днем продвигается все дальше на запад, особенно в районе Покровска и Курахово. Украинские солдаты, занявшие в августе Курскую область, потеряли около 40 процентов территории, захваченной в ходе внезапного наступления, и рискуют оказаться в окружении.

"Украина также теряет войска со скоростью, намного превышающей ту, которую она может выдержать и продолжать борьбу. Официальная оценка потерь в 400 000 убитых и раненых считается сильно заниженной", - пишет WP, добавляя, что кроме этого, тысячи украинских солдат дезертируют с передовой.

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Однако время - это самый важный товар, который Украина теряет, пишет WP.

"Украина вряд ли сможет пережить еще один год этой разрушительной войны. Но спешка в поисках решения путем переговоров может привести к плохому урегулированию, которое вознаградит Путина за захват земель и гарантирует, что он начнет новую атаку за новые территории, как только у него появится возможность восстановить свой истощенный арсенал", - пишет издание.

При этом на карту в этой войне поставлено доверие к Соединенным Штатам и НАТО, и в случае плохого урегулирования "гнев украинцев будет направлен на западных сторонников, которые их предали", отмечает издание.

Война в Украине - новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, несмотря на обещания Дональда Трампа закончить войну в Украине за один день, "быстрого и легкого" решения здесь не будет.

Он также предостерег Запад от того, чтобы искать "компромисс" из-за "усталости" от конфликта. По его оценкам, это подорвет авторитет Запада.

При этом Макрон подчеркнул, что украинцам придется "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что вскоре Европа может столкнуться с сильным давлением по принятию соглашения с РФ. По его словам, важно не согласиться на соглашение, которое позволит Москве оправиться.

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