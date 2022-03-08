Скоро в нашей армии будет еще больше профессиональных бойцов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине сформирован Интернациональный легион. В него вошли добровольцы из разных стран, которые решили помочь оборонять нашу державу от путинских террористов. Среди этих бойцов есть много ветеранов и опытных воинов. Украинцы тоже участвовали в сражениях за границей. Наши соотечественники выполняли боевые задачи в миротворческих миссиях в разных частях планеты. Но теперь они вернутся домой боронить родную землю.

Президент Владимир Зеленский решил отозвать украинских миротворцев. Глава государства уже подписал соответствующий указ, фото которого опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига на Facebook.

В документе сказано: "В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с целью защиты суверенитета и территориальной целостности государства, согласно со статьей 7 Закона Украины "Об участии Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", постановляю: отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые берут участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности державы".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: