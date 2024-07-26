В Пентагоне заявили, что наметили действия по решению проблемы.

Счетная палата нашла бухгалтерские ошибки в расчетах Пентагона по стоимости боеприпасов, ракет и другого оборудования, которое отправляется ВСУ. Сумма просчетов составила $2 млрд.

"Всего в результате неправильной оценки оказалось, что бюджет американской помощи увеличился до $8,2 млрд", - говорится в отчете правительства США, передает Reuters.

Там объяснили, что Пентагон "столкнулся с трудностями при точной оценке товаров оборонного назначения для ВСУ, из-за нечетких определений в бухгалтерской отчетности". Там оправдались, что "расплывчатое определение стоимости оборудования и техники в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке сокращения расходов привели к несоответствиям в заявленной стоимости военной помощи".

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Выявленная разница открыла возможность для отправки Украине техники и оборудования еще на несколько миллиардов долларов.

В Пентагоне заявили, что согласились со всеми рекомендациями и наметили действия по решению проблемы.

Помощь США Украине

Украина получит грант от США на соцвыплаты и зарплаты. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства в размере $3,9 млрд поступят через структуры Всемирного банка. Глава правительства уточнил, что эти деньги будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы соцподдержки.

25 июня США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью $150 млн.

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