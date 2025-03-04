Эксперты прогнозируют, что последствия для Украины будут даже спустя годы.

Последствия от прекращения американской помощи Украина почувствует не сразу, однако они будут очень серьезными и могут оказывать влиялие на военную мощь даже спуся годы.

Как сказал в комментарии CNN американский чиновник, знакомый с этим вопросом, пройдет некоторое время - возможно, несколько дней или недель, - прежде чем последствия паузы в предоставлении военной помощи со стороны США станут ощутимы на фронте. Однако, по его словам, как только в стране начнут заканчиваться запасы, эффект будет серьезным, даже если другие страны постараются восполнить эти потери.

"Существует пробел в потенциале, который Европа не сможет заполнить в одиночку", - сказал чиновник.

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При этом старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сказал, что Украина ощутит последствия от остановки помощи США в течение двух-четырех месяцев, поскольку помощь европейских стран поможет Киеву пока оставаться в борьбе. При этом он предупредил, что последствия будут "калечащими".

"Когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это отражается на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться, и в конце концов они сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное - даже катастрофическое - мирное урегулирование", - сказал Кансиан.

При этом Кансиан предупредил, что у администрации Трампа есть и другие формы помощи Украине, которые могут быть приостановлены или вовсе отменены, включая обмен разведданными и подготовку украинских войск.

"Возможно, из этого есть выход, но он будет крайне унизительным для (Владимира) Зеленского", - сказал эксперт.

При этом полковник США в отставке Седрик Лейтон считает, что пауза в военной помощи Трампа может иметь "последствия даже через годы".

"Эти вещи, эти продукты могут быть чем угодно, от самолетов до боеприпасов. Некоторые из них требуют годы, чтобы доставить на фронт, и в этом конкретном случае вы видите каскадные эффекты, которые могут оказать серьезное влияние на способность украинцев вести войну", - сказал он.

США остановили помощь Украине

По данным американских чиновников, решение было принято поздно вечером в понедельник. Речь идет и об оружии, которое уже транспортируется в Украину самолетами и кораблями, или ожидает в транзитных зонах в Польше.

При этом чиновники США отмечали, что Трамп и его помощники решили останить военную помощь, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и заставить его извиниться за ссору с Трампом в Белом доме.

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