По словам Якуба Григеля, вместо того, чтобы оставлять Киев, Вашингтон должен дать ему инструменты для победы.

Чтобы остановить бессрочные расходы США и сохранить независимость и безопасность Украины, Соединенные Штаты и их союзники должны дать Киеву последний серьезный шанс на победу, определенную не как возвращение к границам Украины 2013 года (как хотел бы Киев), а как устойчивое восстановление своих границ 2021 года. Об этом в своей статье для Foreign Affairs пишет профессор политологии в Католическом университете Америки Якуб Григель.

По его словам, войну нужно закончить - и закончить быстро.

"Ответ заключается не в том, чтобы прекратить всю помощь США или поспешить с однобоким соглашением с президентом России Владимиром Путиным. Соединенные Штаты все еще могут выбраться из неоправданной ситуации, а также избежать победы России", - считает эксперт. Видео дня

Он убежден, что Вашингтон и его союзники должны существенно и быстро улучшить военную позицию Украины с помощью значительного вливания оружия - и не устанавливать ограничений на его использование.

"Самый реалистичный шанс для мира появится, если украинские войска смогут начать решительный толчок, который отправит российские силы обратно за пределы, которые были до 2022 года", - отмечает Григель.

Он подчеркивает, что нынешняя стратегия администрации президента США Джо Байдена является неприемлемой как для Соединенных Штатов, так и для Украины.

"Бряцание Путиным ядерным оружием настолько напугало американских и европейских чиновников, что даже если они заявляют, что стремятся к победе Украины, на практике они оказывают Киеву лишь достаточную поддержку, чтобы он не упал под натиском России. ... Длительная война на истощение, скорее всего, закончится распадом Украины. ... Политика, направленная главным образом на избежание эскалации, не спасет Украину и не стабилизирует восточную границу Европы. Зато следующему президенту США пора предпринять решительные действия", - резюмирует политолог.

Помощь США Украине - последние новости

Украина получит грант от США на соцвыплаты и зарплаты. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства в размере 3,9 млрд долларов поступят через структуры Всемирного банка.

Глава правительства уточнил, что эти деньги будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.

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