Войска РФ пользовались винтовками калибров НАТО, в частности, в Сирии.

Российские снайперы получали опыт задолго до полномасштабной войны против Украины. Снайпинг у врага стоит на голову выше, заявил командир взвода снайперов десантно-штурмовых войск ВСУ "Койот", который выполнял задачи на разных направлениях фронта.

"Я слежу за их снайперами. Лично, конечно, с ними не приходилось знакомиться. Но я могу сказать, что у них снайпинг стоит на уровень выше, чем у нас. Потому что они свой опыт получали задолго до этой войны, у них проводятся соревнования такого уровня, что и у американцев такого не видел", – рассказал он в интервью в программе "Станция Краматорск".

Российские снайперы тренируются и отрабатывают свои навыки. Войска РФ пользовались винтовками калибров НАТО, в частности, в Сирии.

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"Это – страна-агрессор, винтовками натовских калибров они пользовались в Сирии и в других конфликтах, в которых участвовали. А у нас снайпинг начал развиваться только с началом 2014-го года, и это были отдельные ребята-энтузиасты, которые ходили и тренировались с СВД (снайперская винтовка Драгунова – ред.)", – добавил "Койот".

Война в Украине: как менялась роль снайперов

В 2022 году, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, враг засыпал украинские войска снарядами. В тех условиях работа снайперов стала невозможной, потому что противник держал Силы обороны на дистанции, рассказал "Койот".

В 2023-м году ситуация несколько изменилась и работа снайперов снова стала актуальной. Однако развитие FPV-дронов привело к определенным изменениям в тактике и маскировке стрелков.

Уже в 2024-м тактика применения снайперов кардинально изменилась. Сейчас 70% поражений выполняют беспилотники.

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