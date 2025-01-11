Сейчас стрелковому бою уделяется значительно меньше внимания, поскольку БПЛА выполняют 70% поражений.

Подход к применению снайперов в войне периодически меняется. Если в 2022-м году их роль была уже не такой актуальной из-за работы вражеской артиллерии, то в 2023-м году ситуация изменилась.

"В 2022-м году зачастила артиллерия, танки и все остальное. То есть роль снайпера была уже не такой актуальной, так как нас засыпали просто безбожно снарядами, не перебирая и не корректируя. Работа стрелков стала невозможной, потому что враг держал нас на дистанции, нанося огневое поражение из всего, чего только можно было", – рассказал в интервью в программе "Станция Краматорск" командир взвода снайперов десантно-штурмовых войск ВСУ "Койот".

В то же время в 2023-м году сократились дистанции, и работа снайперов снова стала актуальной. Однако тогда также началось развитие FPV-дронов. Это привело к тому, что снайперам пришлось менять тактику и, особенно, маскировку.

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"Ну и 2024-й год, я сказал бы, что кардинально изменил тактику применения войск снайперов из-за стремительного развития БПЛА. Стрелковому бою уже значительно меньше уделяется внимание, ведь БПЛА выполняют 70% поражений", – констатировал "Койот".

Украинские снайперы: вы могли этого не знать

В декабре 2024 года в Главном управлении разведки рассказывали, как спецназовец ГУР "Лектор" ликвидировал оккупанта на расстоянии 2069 метров. Тогда был установлен новый снайперский рекорд.

Кроме того, двое украинских снайперов вошли в топ-5 снайперов, которые осуществили выстрелы на наибольшее расстояние. Возглавил рейтинг украинский защитник Вячеслав Ковальский, который сделал точный выстрел с расстояния в 3,8 км.

На четвертом месте в списке оказался неназванный боец сил спецопераций Нацгвардии Украины. Он попал в российского оккупанта с расстояния 2710 метров.

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