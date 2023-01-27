Британские танки Challenger 2 используют боеприпасы, которые отличаются от стандартов НАТО.

Партнеры Украины могут иметь логистические трудности в вопросе поставки танков Украине через разную материально-техническую базу машин. В частности, речь идет о британских танках Challenger 2 и европейских танках немецкого производства Leopard 2.

По данным The Washington Post, сейчас Германия, Польша и Соединенные Штаты планируют отдельные логистические маршруты для поставки танков Украине. В частности, Берлин и Варшава начнут реэкспорт уже через несколько дней, поскольку хотят обеспечить поставки до весны.

Однако вопрос логистики вызывает некоторые трудности у партнеров. Как отметил танковый эксперт из оборонной разведывательной фирмы Janes, смесь различных систем делает логистику "достаточно сложной с точки зрения материально-технического обеспечения".

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Он привел пример, что британские танки Challenger 2 используют боеприпасы, которые отличаются от стандартов НАТО. Поэтому в вопросе обеспечения Challenger 2 и европейских танков Leopard 2 существуют различия.

Более того, различия существуют даже если речь идет о технических возможностях Leopard 2 из разных стран ЕС. К примеру, испанский Leopard A4 может иметь другую систему управления огнем или радиосвязью, чем финские модели, хотя они, по сути, совместимы.

"Украинцы будут работать с несколькими разными типами оборудования, и им придется бороться с необходимостью обеспечивать их надлежащими запчастями", — сказал эксперт.

При этом старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади прокомментировал, что поставки танков со стороны Запада коренным образом не смогут помочь противодействовать весенней эскалации, которая ожидается со стороны РФ. В этом контексте надо учитывать надлежащую подготовку и применение техники на линии фронта.

"Ни одна отдельная система или платформа оружия не может изменить ситуацию", — сказал он.

Весеннее наступление со стороны РФ

СМИ выяснили, что почти через год после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин готовит новое наступление, которое может случаться этой весной.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает получить от Запада столько танков "Леопард", чтобы их хватило на танковую бригаду. То есть около сотни.

Как заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе, США не смогут доставить в Украину танки Abrams к началу ожидаемого весной наступления.

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