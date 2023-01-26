Испанские танки находятся в плачевном состоянии, поскольку много лет собирали пыль в ангарах.

Испания планирует поставить Украине некоторое количество танков Leopard 2, но сперва придется провести их ремонт, поскольку танки долго стояли на консервации без обслуживания. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в комментарии журналистам.

"В Сарагосе есть уже давно не используемые Leopard 2A4, и мы собираемся проверить, какие из них могут быть введены в эксплуатацию для передачи Украине", – рассказала она.

По словам Роблес, точное количество танков, которые отправятся в Украину, будет определено по итогам консультаций со странами-партнерами.

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"Испания твердо отдана миру. Мы хотим мира и понимаем, что лучший способ сделать ставку на мир - скоординированная передача техники для обороны", – заявила министр.

Поставки испанского оружия в Украину

Накануне власти Испании подтвердили, что присоединятся к танковой коалиции и передадут Украине танки "Леопард". Количество пока не называлось, но, по неофициальным сведениям, речь может идти о нескольких десятках машин.

До этого Испания уже поставляла в Украину системы ПВО Hawk и тренировала украинских бойцов, которые будут управлять этими ЗРК. Также известно, что Испания поставляла в Украину боеприпасы, бронемашины

Примечательно, что летом в Испании уже обсуждали возможность поставки "Леопардов", но отказались от этой идеи из-за того, что танки пришли в плачевное состояние из-за многих лет простоя без использования.

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