Внеочередное заседание ОБСЕ созывается по требованию украинского представительства.

Польша созывает внеочередное заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне обострения на Донбассе.

Об этом сообщил постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter.

"По требованию представительства Украины в ОБСЕ созову внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Халачинский отметил, что пригласил к участию в этом заседании специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ", - добавил представитель Польши.

Обострение на Донбассе - что известно

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. В результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, за полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубівка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Он добавил, что якобы по договоренности с руководством России в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей.

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

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