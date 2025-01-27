Россияне пошли в атаку в субботу.

На Волчанском направлении бойцы Сил обороны Украины пополнили обменный фонд, захватив в плен более десяти российских захватчиков.

Об этом сообщает лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", который ведет Telegram-канале "Офицер". В субботу, 25 января, он написал, что солдаты оккупационной армии пытались форсировать реку Волчья, чтобы закрепиться на берегу, который находится под украинским контролем:

"Все они вместе со своим характером плавают в реке, а некоторые догорают на своем берегу. Что-то прям сильно они в себя поверили, давно такого здесь не видели".

Уже на следующий день боец сообщил, что во время этого штурма украинским защитникам удалось пополнить обменный фонд.

Видео дня

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения в Украину оккупанты уже потеряли около 830 тысяч 190 солдат.

Вечером стало известно об успешном поражении военных складов в Орловской области, где россияне хранили ударные дроны-камикадзе типа "шахед".

Вас также могут заинтересовать новости: