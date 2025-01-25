Пленные оккупанты рассказывают, что очень много людей пропали без вести и командование не доказывает, куда они делись.

В ходе боев в Курской области РФ происходит ежедневное пополнение обменного фонда, но количество пленных сейчас меньше, чем в начале операции на территории врага.

Об этом сообщил заместитель командира танкового батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Юрий Гулько в эфире "Суспільного". Он отметил, что ежедневно россияне на Курщине сдаются в плен, рассказывают, что у них много людей пропадает без вести.

"Один-два человека в день сдаются. Это меньше, чем было в начале Курской операции. Состояние у них немножко подавленное, рассказывают, что очень много людей пропали без вести и командование не доказывает, куда они деваются. Отправляют на штурм и они не возвращаются. И так постоянно", - отмечает Гулько.

Видео дня

Он отметил, что ситуация на Курщине достаточно напряженная, враг постоянно атакует. По словам Гулько, в основном происходят пехотные штурмы малыми группами, а также время от времени идут "накаты" вражеской техники, в частности, может в бой идти один или два танка и несколько бронированных машин типа БТР, БМП для подвоза пехоты. Он добавил, что также танки используют для подвоза пехоты как можно ближе к украинским позициям, чтобы легче было штурмовать.

Гулько рассказал, что Силам обороны очень не хватает американских боевых машин пехоты Bradley, потому что война показала, что они лучше приспособлены не только для огневого поражения противника, но и для эвакуации раненых, погибших и для выполнения различных задач.

Ситуация в Курской области

Представитель военной комендатуры в Курской области, полковник Алексей Дмитрашковский сказал, что российская армия полностью разрушает собственные села.

Он рассказал, что украинские военные находятся на Курщине в сверхсложных условиях, ведь там уже сформирована большая российская группировка, усиленная северокорейскими военными.

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