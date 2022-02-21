Вражеская атака на Донбассе должна была состояться в понедельник, отметил эксперт.

В понедельник рано утром, 21 февраля, на части Донбасса боевики должны были осуществить огненный штурм, но он не состоялся.

Атака со стороны противника была запланирована с 4 до 6:30 утра, рассказал полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков в эфире канала "Украина 24".

По его словам, отсутствие огненного штурма стало следствием телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с российским, американским и украинским коллегой Владимиром Путиным, Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

"...я получил достоверные данные с передовой, о том, что сегодня ожидали огненный штурм где-то с 4 до 6:30, и войскам сказали, чтобы они были готовы – 50% отдыхало, а 50% несли боевое дежурство. Все было тихо на передовой, поэтому вчерашние договоренности Макрона, переговоры Макрона между Путиным, Байденом... Зеленским... решили этот вопрос...", – поделился эксперт.

Напомним, Эммануэль Макрон поговорил по телефону с Владимиром Путиным, Джо Байденом и Владимиром Зеленским 20 февраля.

После разговора Макрона с Путиным французская сторона сообщила, что главы МИД Франции и России встретятся в ближайшие дни и обсудят возможное проведение саммита на высшем уровне с участием российской и украинской стороны, а также союзников об определении нового порядка мира и безопасности на территории Европы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден готов провести встречу с Путиным, если РФ не ворвется на украинскую территорию.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину и обострение ситуации на Донбассе – что надо знать

РФ осенью прошлого года стянула много сил к украинской границе, и появилась информация об угрозе полномасштабного вторжения.

20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждал, что РФ не сформировала ударные группировки ни в одном месте, где ее войска окружили украинскую территорию.

17 февраля на Донбассе противник обострил ситуацию – на части Луганщины обстрелял пгт Станица Луганская из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В результате обстрела поврежден детсад, трое работников получили контузии.

Враг, в свою очередь, обвинил украинскую сторону в вооруженных провокациях.

Позже – 18 февраля в центре Донецка прогремел взрыв, было уничтожено авто главы так называемой "Народной милиции ДНР" Дениса Синенкова.

Лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин утверждал, что это "диверсия" и "подготовка к наступлению Киева". Также враг отчитался о задержании якобы "украинского спецагента".

Еще 18 числа стало известно, что Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей захваченной части Донбасса в Россию. Затем появилась информация, что обращение лидера боевиков об эвакуации записали еще до обострения ситуации на Донбассе – 16 февраля.

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