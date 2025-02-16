'Получили нагоняй': в 'Хортице' подтвердили, что ВСУ выбили оккупантов из Песчаного

Речь идет о Песчаном в Донецкой области, где продолжались активные боевые действия.

Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Об этом сказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире "Суспільного".

"Сейчас россияне получили определенную взбучку под Покровском", - подчеркнул он. По его словам, теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

Он отметил, что россияне были выбиты из села Песчаное (Донецкая область). При этом добавил, что там давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация.

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"Сейчас россияне получили там серьезный удар, поражение и это произошло благодаря, в том числе, налаживанию эффективного сотрудничества различных украинских подразделении", - подчеркнул Трегубов. При этом добавил, что эту стратегию неплохо было бы масштабировать на других направлениях фронта. Он отметил, что речь идет не только о взаимодействии "дронщиков", но и об эффективных штурмовых действиях "Скалы".

Трегубов сообщил, что на сегодня враг атакует на Покровском направлении, где было более 70 боестолкновений за минувшие сутки и это "очень большой процент" от общего количества боестолкновений на фронте.

"Активным остается Новопавловское и Купянское направления. Наша зона ответственности стала более интенсивной по сравнению с предыдущими днями", - отметил представитель ОСУВ "Хортица". По его словам, враг сосредоточил усилия на Покровске, пытаясь захватить город, а также наращивают силы на Краматорском, Торецком и Купянском направлениях.

Война в Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал об успехе на одном из важных участков фронта. Он не стал раскрывать, где именно был достигнут успех, но поблагодарил военных из 425-го отдельного штурмового полка "Скала", которые ведут бои с врагом под Покровском. Позже стало известно, что речь идет о Песчаном.

Ранее издание The New York Times сообщило, что украинские военные взорвали один из стволов стратегически важной угольной шахты под Покровском, чтобы россияне не смогли использовать его для тайной переброски войск в тыл украинским защитникам. Журналистам шахтеры рассказали, что из-за постоянных российских обстрелов, которые стоили жизни некоторым работникам шахтоуправления, вход в ствол шахты №3 стал слишком опасным. Он расположен ближе всего к фронту, в селе Песчаное.

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