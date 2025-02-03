Отмечается, что оккупанты начали "буксовать" возле города.

Российские оккупанты возле Покровска (Донецкая область) несколько "забуксовали", интенсивность их штурмовых действий немного снизилась, но остается высокой.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он отметил, что враг продолжает попытки обойти и охватить город с юга и юго-запада.

"Они "забуксовали", интенсивность их штурмовых действий несколько снизилась, но остается высокой. Сопротивление для них достаточно сильное, но их амбиции остаются - охватить Покровск с запада, перерезать трассы, которые ведут к нему и оставить окрестности без восстания, точнее ограничить это восстание, потому что все пути перекрыть не смогут", - отметил Трегубов. По его словам, оккупанты бросили в бой основные свои силы, там количество боестолкновений сопоставимо со всем остальным фронтом.

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Он отметил, что сейчас у россиян нет столь большого преимущества в силе и технике, которое позволяло бы им эффективно, без трехзначного или четырехзначного количества потерь в сутки, без "буксировки" вести активные наступательные действия. "Сейчас ситуация немного напоминает боксерских поединок, когда доходит до 10 тайма - оба боксера устали, но тот, что активнее атаковал и наступал в начале, он устал несколько больше. Потому что у него уже энергии не хватает и он начинает виснуть на своем противнике", - отметил Трегубов.

Также отметил, что удары по нефтеперерабатывающим предприятиям и аэродромам в России очень помогает, потому что есть уменьшение применения авиации.

Что еще известно о ситуации вокруг Покровска

Как сообщал УНИАН, российским оккупантам не удается окружить Покровск.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. За первый месяц 2025 года Силы обороны обезвредили там 15 тысяч оккупантов, из которых около 7000 - безвозвратно. Он отметил, что продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

По словам Сырского, украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам.

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