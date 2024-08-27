По словам экс-командующего армии США, Генштаб ВСУ делает то, чтобы достичь победы над РФ.

Несмотря на постоянные нарекания в западных СМИ относительно российских операций на Покровском направлении, украинский Генеральный штаб менее обеспокоен этим, чем многие эксперты на Западе. Такое мнение высказал американский генерал в отставке, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина".

"Расстояние от Авдеевки до Покровска составляет около 50 км. Россия захватила Авдеевку еще в феврале. Я помню "охи" во время последней Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, когда это произошло. Люди вели себя так, будто это упал Сталинград. Таким образом, за последние шесть месяцев, в течение которых поставки боеприпасов США в значительной степени были прекращены, российские войска продвинулись лишь на 50 км до окрестностей Покровска, что стоило почти 1 тыс. убитых в день. Это не совсем быстрые удары маршала Жукова", - считает генерал.

Ходжес считает правильным решением Генштаба о том, что оборона Покровского района должна быть второстепенным усилием, ведь там видят, что российские оккупанты не могут преодолеть оборону ВСУ, только пытаясь ее постепенно ослаблять.

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"Хотя это создает огромную нагрузку на украинских солдат, командиров и их логистику, расчет рисков и принятия таких решений о приоритетах - это тяжелая, необходимая работа Генерального штаба, чтобы Украина в конце концов победила Россию. Это позволяет украинскому Генштабу и ГУР сосредоточиться на приоритетных операциях и целях: контрнаступление под Курском, глубокие точные удары по аэродромам и нефтегазовой инфраструктуре, паромах и тому подобное. Они проводят эффективные мультидоменные операции в украинском стиле (воздушные, наземные, морские, информационные, ССО)", - подчеркнул экс-командующий армии США.

По его словам, в Генеральном штабе эффективно проводят процесс выбора и расстановки приоритетов относительно целей и оружия для этих целей.

"...(ВСУ - УНИАН) ведут контрнаступление, обеспечивают логистику для всего этого как можно лучше, защищают свои линии связи и тыловые районы, пытаются защитить свои города и инфраструктуру, отгоняют Черноморский флот и проводят эффективные информационные операции, и это одновременно. Несмотря на то, что они еще не полностью создали свою "институциональную армию" (для рекрутинга, тренировок и обучения), а Запад по-прежнему не в состоянии предоставить Украине адекватную поддержку в борьбе с Россией", - отметил Ходжес.

Покровское направление - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ситуации с Покровским направлением "нельзя просто - вы 100 тысяч и мы 100 тысяч, у нас была уже такая одна операция".

"Это безусловное решение военных, кому быть на Покровском направлении, в каком количестве и так далее. Но вы должны понять: они там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о российской армии. И они будут давить. Для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек", - отметил глава государства.

В то же время военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем Александр Солонько заявил, что украинские воины на Покровском направлении приложат максимум усилий, чтобы остановить врага, или же будут пытаться нанести ему максимальные потери.

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