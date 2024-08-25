По словам Сергея Цехоцкого, потери армии РФ за все время очень велики.

Планы по ситуации вокруг Покровска, что в Донецкой области, должны заключать в Генеральном штабе ВСУ. Скорее всего, сейчас там планируются эти операции. Такое мнение высказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV.

Когда журналист спросил у военного, насколько быстро россияне могут подойти ближе к городу и когда могут начаться бои в самом городе, он ответил:

"Я знаю больше, скажу меньше. Мы можем сделать очень хорошую картинку. Если все сложится так, как надо, то врага может ждать очень, для них очень некрасивая неожиданность, а для нас - очень хорошая. Но мы, как просто военнослужащие, которые на определенном участке стоим, свою задачу выполняем. Это уже не от нас зависит. Это планы, которые должны составлять в Генеральном штабе. Они, думаю, планируют эти операции", - отметил Цехоцкий. Видео дня

По словам офицера, враг с апреля потерял много личного состава и техники на этом направлении.

"Ресурса сожжено очень много. И сколько бы их ни было много, все равно они заканчиваются. Это также надо учитывать. Я на что хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание на то, что враг не бесконечен. Это не Кащей бессмертный, что у него где-то иглу надо достать. Хотя это также имеет смысл - это жизнь этого недопрезидента Путина. Но и эта пехота, которая идет, очень внимательно также ютубы смотрит, интернет, информация до них доходит - как мы обращаемся с пленными их, как мы обращаемся с гражданским населением в Курской области. Плюс они понимают в любом случае, что они оккупанты", - подчеркнул военный.

Цехоцкий считает, что быстрого продвижения точно не будет, ведь чем больше населенный пункт, тем больше погибает там российских оккупантов.

"А, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что что-то будет интересное происходить именно на этом участке фронта. И в то время это будет нужно", - добавил он.

Также журналист спросил офицера, если россияне перейдут трассу Карловка-Покровск, то есть вероятность, что они сразу активизируют свои группировки в Угледаре, то будут ли оккупанты в таком случае пробиваться и идти на встречу друг другу, чтобы отрезать много украинских сил, на что военный ответил:

"Рассматриваем все планы, любые. Что-то предсказать и сказать точно, что это будет или не будет, невозможно, понимаете? Это война, поэтому предусматривать надо не только этот, но и много других вариантов, которые может противник применить. Другой вопрос: а есть ли у них резервы для такой более масштабной операции? Здесь вопрос. Потому что сейчас все же, в любом случае, часть личного состава задействована будет на курско-брянском направлении, плюс харьковское и южное направления, запорожское - они также нуждаются в личном составе. Сколько там бы ни было техники, а должна быть пехота. И каждый день этой пехоты становится меньше. Надейся на худшее, но делай так, чтобы этого не произошло".

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее аналитик DeepState Роман Погорелый заявил, что ситуация на Покровском направлении сложная и только ухудшается. По его словам, согласно последним данным, россияне захватили еще один населенный пункт.

"Враг захватил Новогродовку и пытается закрепиться там, в частности в многоэтажках. Он также пытается пробиваться и усиливать свои позиции. Россияне продвигаются южнее, в частности в районе Птичьего, где произошли изменения", - объяснил он.

В то же время бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, когда могут начаться бои за Покровск. Он отметил, что это направление является "одним из самых кровавых".

"Официальное руководство Киева заявило, что есть 14 дней у местных жителей Покровска для того, чтобы безопасно покинуть свой город. Вполне возможно, что осенью мы увидим первые серьезные бои за город Покровск, до которого примерно осталось около 15 км у российской армии", - сказал Ступак.

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