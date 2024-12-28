Сейчас причина обесточивания города неизвестна, как и сроки возвращения электроснабжения.

По состоянию на утро субботы, 28 декабря, весь Покровск Донецкой области аварийно обесточен.

Как сообщает Покровская городская военная администрация, на данный момент энергетики выясняют причину исчезновения электричества в городе. Других деталей не называют.

Время восстановления электроснабжения неизвестно.

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Ситуация в Покровске сейчас - что известно

Аналитики американского Института изучения войны констатируют, что российские войска постепенно продвигаются возле Покровска, однако пока неизвестно, намерены ли они захватить город или планируют продвигаться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политической и информационной цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, возможно, поставил перед военными задачу территориальных завоеваний, а не захвата важных населенных пунктов. Геолокационные данные свидетельствуют: оккупанты находятся в пределах 10 километров от админграницы, и "Путин, возможно, оказывает давление на российское военное командование, чтобы оно продвигалось к границе, а не окружало Покровск", говорят аналитики.

Новая украинская механизированная бригада и ее танки Leopard 2 могут усилить оборону Покровска - непосредственно перед возможным наступлением России, пишет Forbes.

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