Покровск полностью обесточен / Коллаж УНИАН, фото DeepState, УНИАН

По состоянию на утро субботы, 28 декабря, весь Покровск Донецкой области аварийно обесточен.

Как сообщает Покровская городская военная администрация, на данный момент энергетики выясняют причину исчезновения электричества в городе. Других деталей не называют.

Время восстановления электроснабжения неизвестно.

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Ситуация в Покровске сейчас - что известно

Аналитики американского Института изучения войны констатируют, что российские войска постепенно продвигаются возле Покровска, однако пока неизвестно, намерены ли они захватить город или планируют продвигаться к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей в рамках политической и информационной цели Кремля по захвату всей Донецкой области.

Как отмечают аналитики, российский диктатор Владимир Путин, возможно, поставил перед военными задачу территориальных завоеваний, а не захвата важных населенных пунктов. Геолокационные данные свидетельствуют: оккупанты находятся в пределах 10 километров от админграницы, и "Путин, возможно, оказывает давление на российское военное командование, чтобы оно продвигалось к границе, а не окружало Покровск", говорят аналитики.

Новая украинская механизированная бригада и ее танки Leopard 2 могут усилить оборону Покровска - непосредственно перед возможным наступлением России, пишет Forbes.

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