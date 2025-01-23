Алексей Гетьман акцентировал, что обычно резервы вводятся в последний момент.

У ВСУ есть шанс удержать город Покровск Донецкой области и отбросить российские войска, однако для этого необходимы резервы. Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, передает РБК-Украина.

"Без дополнительных сил мы это не способны сделать", - заявил он.

При этом эксперт напомнил недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в обороне нельзя выиграть войну, а также что россиян ждут "сюрпризы".

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"Иногда, как это ни печально выглядит и жестоко, надо вести бои, истощая врага максимально, а уже в конце вводить резервы. Обычно резервы вводятся не в начале боевых действий. Если враг проводит наступление, то резерв вводится в последний момент, когда враг измотан и считает, что достиг определенной цели. Тогда проводится контрудар", - пояснил Гетьман.

Он предположил, что ВСУ тем и занимаются сейчас - максимально истощают российскую армию на этом участке, чтобы потом нанести мощный контрудар:

"С военной точки зрения это разумные вещи, а с человеческой - выглядит немножко жестоко. Но война - жестокая вещь".

Война в Украине - актуальное

Напомним, военный аналитик Денис Попович высказывал мнение, что у россиян сейчас большие проблемы с бронированной техникой, которая нужна для крупного наступления: "Они осуществляют пехотные штурмы, и это позволяет им продвигаться так, как они продвигаются. Там километр, 500 метров".

Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявлял, что российская армия планирует выйти на административную границу Днепропетровской области, а продвигаться вглубь региона у нее не хватит сил и средств.

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