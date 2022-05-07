Первый замминистра уточнил, что потенциальных диверсантов выявляют каждый день.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин высказался относительно возможного парада в Мариуполе и возможных диверсиях 8-9 мая.

Так, в эфире всеукраинского телемарафона Енин отметил, что подразделения системы МВД прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан, особенно в период праздников.

"Для обеспечения публичной безопасности будут привлечены более 5 тысяч правоохранителей по всей стране. Мы получаем информацию о вполне вероятных обстрелах мирных территорий, а потому прошу жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Символические даты для рф, как красное для быка, пока весь цивилизованный мир вспоминает жертв войны, Россия готовится к танцам на костях в Мариуполе. 9 мая для России не день Победы, а день большого позора", — отметил Евгений Енин.

Первый замминистра уточнил, что потенциальных диверсантов выявляют каждый день.

"Буквально сегодня был задержан один из коллаборантов, который во время временной оккупации территории Киевской области наводил врага на места накопления стратегических запасов и помещения участников АТО/ООС", — рассказал первый заместитель главы МВД.

Евгений Енин отдельно поблагодарил всех сознательных граждан за сотрудничество с правоохранительными органами.

Напомним, в Кремле анонсировали "широкое празднование" 9 мая в Мариуполе, но не в этом году.

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