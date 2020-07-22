В Киеве простились с погибшим на Донбассе медиком (фоторепортаж)
16:56, 22 июля 2020Война
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Боевики убили Николая Ильина во время эвакуации раненого.
Николай Ильин погиб на Донбассе / фото УНИАН
В Киеве прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе медиком Николаем Ильиным.
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Прощание прошло в соборе Святого Александра.
Напомним, 13 июля пророссийские террористы обстреляли на Донбассе эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик, который пытался спасти раненого воина ВСУ.
Погибший сержант Николай Ильин был гражданином Эстонии, проходил службу в ВСУ на законных основаниях.
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