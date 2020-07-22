В Киеве простились с погибшим на Донбассе медиком (фоторепортаж)

Боевики убили Николая Ильина во время эвакуации раненого.

В Киеве прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе медиком Николаем Ильиным.

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Прощание прошло в соборе Святого Александра.

Напомним, 13 июля пророссийские террористы обстреляли на Донбассе эвакуационную группу Объединенных сил вблизи Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик, который пытался спасти раненого воина ВСУ.

Погибший сержант Николай Ильин был гражданином Эстонии, проходил службу в ВСУ на законных основаниях.

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