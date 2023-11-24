ГПСУ обнародовала видео штурма гвардией наступления позиций оккупантов.

На Сватовском направлении украинским защитникам удалось продвинуться в глубь обороны врага и выжать его с передовых позиций.

В Telegram Государственная пограничная служба Украины информировала: "пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" продвинулись в глубину обороны и заняли передовые позиции врага на Сватовском направлении".

ГПСУ обнародовала видео, подписав: "Штурм вражеских позиций вживую".

Сватовское направление - что там происходит сейчас

Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что россияне предприняли попытку штурма позиций украинских воинов на Сватовском направлении, но потерпели фиаско. Как информировала ГПСУ, штурм был отбит пограничниками из бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон", во время которого уничтожено 10 захватчиков, еще 20 - отползали" трехсотыми "("грузом 300" называют раненых, - УНИАН).

За несколько дней до того Deep State в своем отчете сообщило, что российские оккупанты применили химическое оружие сразу на двух направлениях фронта в Украине - на Бахмутском и Сватовском.

В конце июля командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко относительно ситуации на Сватовском направлении отметил, что группировка у россиян там достаточно большая. По его информации, они его подтягивают уже месяца три туда, но СОУ уничтожают захватчиков. Пивненко отметил, что оккупанты "в свое время до Харькова не дошли, и сейчас они даже до этой реки (Оскол – УНИАН), до которой они хотят дойти, не дойдут".

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