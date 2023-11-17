Пограничники ликвидировали десятки противников, поделились в ГПСУ.

Российские захватчики на одном из направлений в Украине потерпели позорный провал - пытались осуществить штурм, но понесли потери.

Противник потерпел фиаско на Сватовском направлении, сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем канале в Telegram. По его данным, вражеский штурм отразили пограничники из бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон".

"...Уничтожено 10 захватчиков, еще 20 - отползали "трехсотыми" ("грузом 300" называют раненых, - Ред.)...", - отметили в ГПСУ.

Продолжается полномасштабная война в Украине с российскими захватчиками - вот что надо знать:

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 17 ноября сообщил, что на фронте между нашими защитниками и захватчиками за прошедшие сутки было более 70 боевых столкновений. В частности, "горячо" было на Донбассе - на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.

Противники уже понесли огромные потери на украинской территории. Общие потери врага на 17 ноября 2023 года составляют примерно 316 760 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: