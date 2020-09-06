Враг получил достойный отпор, уверяют в штабе ООС.

Российские наемники на Донбассе в воскресенье во второй раз за день нарушили перемирие, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook .

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко Причепиловка, что на Луганщине. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимо с жизнью ", - говорится в сообщении.

В командовании ОС выразили соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как отмечается в сообщении, в ответ украинские бойцы применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный отпор. Потери врага уточняются.

Срыв перемирие на Донбассе: что известно

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалеку от линии разграничения являются незаконными.

Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумов.

В воскресенье, 6 сентября, в районе ООС террористы два раза нарушили установленное перемирие. Всего за день на Донбассе были ранены трое украинских бойцов.

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Автор: Юрий Годован