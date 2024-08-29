Игнат заявил, что СБУ и ГБР должны заняться нардепом Безуглой.

Полковник и экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на трагическую гибель украинского пилота Алексея Меся.

"Сейчас отпустили Алексея Меся ... Море цветов, море людей и море слез ... Тяжелая потеря для всей страны! Не имеем права опускать руки, отчаиваться и идти на поводу у вредителей", - написал он.

Игнат отметил, что мы "должны во всем четко разобраться и бороться дальше и другого пути просто нет".

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Также он прокомментировал заявление скандального нардепа Безуглой, которые сразу подхватили российские пропагандисты, о том, что якобы самолет "был сбит ракетой системы Patriot из-за дискоординации между подразделениями".

"Может уже кто-то таки напишет заявление на Безуглую в Государственное бюро расследований? Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? Служба безопасности Украины - здесь наверняка и для вас есть работа!", - написал он.

Погиб украинский пилот Алексей Месь - детали

В Украине разбился западный истребитель F-16, погиб пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что 26 августа "Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА".

Там добавлено, что пилот "спас украинцев от смертоносных российских ракет... ценой собственной жизни".

Похороны летчика состоялись 29 августа. О причинах катастрофы официально не сообщается. Но Украинской службе Голоса Америки на условиях анонимности представители ПС сообщили, что расследование причин катастрофы продолжаются.

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