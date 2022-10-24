Глава ГУР подчеркнул, что подрыв дамбы затопит левый берег Херсонщины, а также данный теракт принесет больше проблем россиянам, чем пользы.

Если Россия взорвет Каховскую дамбу, то сможет отсрочить контрнаступление ВСУ на несколько недель, а также без воды останутся Крым и Запорожская АЭС.

Об этом в интервью УП заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Она заминирована частично, это правда. Ну, глупость россиян (готовность пойти на такой теракт – ред.) какой-то логикой оценивать очень трудно. Скажу так: подрыв этой дамбы точно повлечет экологическое бедствие, это факт. Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать – что они потеряют и что получат? И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется. Чтобы разрушить такого уровня конструкцию, нужны десятки тонн взрывчатки, правильно расположенной", - сказал 36-летний генерал-майор.

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Буданов также подчеркнул, что подрыв дамбы затопит левый берег Херсонщины, а также данный теракт принесет больше проблем россиянам, чем пользы.

"Они потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, в Крым, пока не отстроим дамбу, а на это уйдет очень много времени. Это будет нереально сделать. И самое интересное - они уничтожат возможность на существование Запорожской атомной электростанции, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Ну, и конечно, они затруднят нам продвижение на определенный промежуток времени. И это, кстати, не очень уж и большой промежуток времени, около двух недель.

Но они будут вынуждены отступить прямо в Крым. Иными словами, если произвести сплошное разрушение, то сценарий таков. Готовы ли они на это? Думаю, что нет", - пояснил глава ГУР.

Угроза подрыва Каховской ГЭС

Россия, терпя провалы на фронте, угрожает взорвать Каховское водохранилище и планирует обвинить в теракте Киев.

По словам президента Украины, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Каховская ГЭС - нижняя и последняя по счету (шестая) ступень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.