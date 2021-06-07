Пирожков говорит, что ему "никто ничего не сообщал".

Бывший чиновник Совета нацбезопасности и обороны Леонид Пирожков, который, по данным СМИ, стал подозреваемым в деле о госизмене, говорит, что подозрение не получал.

Об этом он заявил изданию Depo.ua.

В частности, он заявил, что ничего ни о каких подозрениях не слышал, информацию такую еще не видел, поэтому сказать об этом пока ничего не может.

"Никто ничего не сообщал ... Новостей не видел", - сказал он.

Пирожков при этом признал, что его имя все же фигурирует в определенном деле. "Дело какое-то было еще три года назад ... Сейчас еще разбираются с этими всеми моментами", - отметил он.

Экс-чиновник не стал уточнять, о каком именно деле идет речь.

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Ранее сегодня в Службе безопасности Украины заявили, что сообщили о подозрении в госизмене бывшему чиновнику СНБО. По версии следствия, он был завербован иностранной спецслужбой и долгое время собирал для нее информацию закрытого характера.

Оперативники установили, что он в течение длительного времени собирал и передавал информацию иностранным кураторам. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.

1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.

По данным СМИ, речь идет именно о Леониде Сергеевиче Пирожкове.

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Автор: Юрий Годован