Бывший чиновник Совета нацбезопасности и обороны Леонид Пирожков, который, по данным СМИ, стал подозреваемым в деле о госизмене, говорит, что подозрение не получал.
Об этом он заявил изданию Depo.ua.
В частности, он заявил, что ничего ни о каких подозрениях не слышал, информацию такую еще не видел, поэтому сказать об этом пока ничего не может.
"Никто ничего не сообщал ... Новостей не видел", - сказал он.
Пирожков при этом признал, что его имя все же фигурирует в определенном деле. "Дело какое-то было еще три года назад ... Сейчас еще разбираются с этими всеми моментами", - отметил он.
Экс-чиновник не стал уточнять, о каком именно деле идет речь.
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Ранее сегодня в Службе безопасности Украины заявили, что сообщили о подозрении в госизмене бывшему чиновнику СНБО. По версии следствия, он был завербован иностранной спецслужбой и долгое время собирал для нее информацию закрытого характера.
Оперативники установили, что он в течение длительного времени собирал и передавал информацию иностранным кураторам. Заказчиков, в частности, интересовали данные о деталях функционирования органов государственной власти Украины.
1 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Обвинительные материалы направлены в суд.
По данным СМИ, речь идет именно о Леониде Сергеевиче Пирожкове.
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