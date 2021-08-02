Украинская разведка утверждает, что Россия вводит жителей ОРДЛО в заблуждение и прививает не тем препаратом.

Жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут стать подопытными кроликами для испытания нового варианта вакцины Sputnik Light.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Проведя на временно оккупированных территориях Украины агитационную кампанию по вакцинации препаратом Sputnik V, Российская Федерация на самом деле использует там не эту вакцину, а ее однокомпонентного двойника Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение", - говорится в сообщении.

Украинская разведка отмечает, что Sputnik Light, разработанная на основе вакцины Sputnik V, не получила согласования для использования от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Жители так называемой ЛДНР могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, испытывающих на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам. Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V обладает целым рядом побочных эффектов, возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный отпрыск. Вероятно, их количество значительно больше", - также отмечает ведомство.

При этом, как считают в главном управлении украинской разведки, после испытаний Россия не несет ответственности за гибель или болезни людей на оккупированных территориях Донбасса, тогда как результат испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов.

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Автор: Катерина Комолова