В ОП напомнили, что у России, "которая еще не начала воевать", уже внушительные потери.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия еще не начала всерьез воевать в Украине. В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на высказывание, напомнив, как много РФ уже потеряла с начала войны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, что с 24 февраля потери российских войск уже превысили 36 тысяч человек.

Он иронично спросил, какое количество погибших и уничтоженной техники считается для Кремля потерями.

"37 тысяч погибших российских военных (+ 12 тысяч ЧВК). Общие санитарные потери - 98-117 тысяч человек. Ликвидировано 10 генералов. Превращено в металлолом 1605 танков, 405 самолетов/вертолетов. Россия еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику - 20 миллионов потерь?", - Написал совет главы ОП.

Напомним, ранее в Минобороны РФ анонсировали "паузу" в наступлении на Украину.

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