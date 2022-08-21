Он отметил, что россияне теперь знают, что они - "убийцы и варвары, которых презирают в мире".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал выставку уничтоженной российской техники на Крещатике в Киеве. Он заметил, что России нужно быть осторожной со своими желаниями.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"РФ, нужно быть осторожными со своими желаниями. Хотели поставить мир на колени? Безнаказанно убивать украинцев и провести парад на Крещатике? Теперь точно знаете, что вы - убийцы и варвары, которых презирают в мире и которых история превратит в изгоев. Просто дождитесь своего финала", - отметил Подоляк.

Выставка уничтоженной техники РФ и другие мероприятия: что известно о праздновании Независимости Украины

Как сообщал УНИАН, правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины Независимости Украины.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины отметили, что, несмотря на полномасштабную войну, День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины будут отмечаться на государственном уровне.

Так, 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях и воинских частях запланированы официальные торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

24 августа монумент "Родина-Мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская представители всех церквей будут молиться за Украину.

Кроме того, на столичном Крещатике состоится выставка уничтоженной российской военной техники. Во время официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов.

20 августа министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что цель выставки уничтоженной российской техники на Крещатике в Киеве - наглядно продемонстрировать, какую лавину железа, несущего смерть, остановили украинцы. По его словам, там выставлено около 80 единиц уничтоженной российской техники, которая доставлена из разных регионов Украины.