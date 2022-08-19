24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины.

Правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что, несмотря на полномасштабную войну, День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины будут отмечаться на государственном уровне.

Так, 23 августа в Киеве и других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях и воинских частях запланированы официальные торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

24 августа монумент "Родина-мать" в Киеве и другие знаковые места подсветят цветами Государственного флага Украины, а в Национальном заповеднике София Киевская представители всех церквей будут молиться за Украину.

Кроме того, на столичном Крещатике состоится выставка уничтоженной российской военной техники.

"Во время официальных мероприятий минутой молчания будут чествовать всех погибших в войне против российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" ко Дню Независимости Украины выпустит новую коллекционную марку.

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