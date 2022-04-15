Он отмечает, что при таких условиях действия Украины оправданы и морально, и юридически.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что поскольку именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории, то любые действия Украины в ответ абсолютно оправданы.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Именно РФ начала неспровоцированную войну на чужой территории. С массовыми умышленными убийствами мирных граждан и масштабным разрушением гражданской инфраструктуры. Поэтому любые действия Украины в ответ и морально, и юридически абсолютно оправданы", - написал Подоляк.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Агрессор пытается прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 20 тысяч оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: