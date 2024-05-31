На месте вражеского удара продолжаются аварийно-поисковые работы.

В Харькове во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружили еще одно тело человека, таким образом количество погибших в результате удара российских оккупантов возросло до четырех.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили представители местной власти и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что под завалами в городе еще могут находиться до пяти человек.

В то же время буквально вскоре глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил: "К сожалению, в разрушенном доме обнаружили еще одно тело погибшего. На эту минуту - четверо погибших".

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В ГСЧС отметили, что тело погибшего человека было обнаружено во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома. "Всего в результате ночного ракетного удара погибли четыре человека, пострадавших - 25. Аварийно-поисковые работы продолжаются", - отметили в ГСЧС.

В центре внимания Харьков - новости, которые стоит прочитать сегодня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 мая в Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, возник пожар. Медиагруппа "Накипело" сообщила, что попаданий в одно и то же место в городе было несколько. Корреспондент "Суспильного" заявил, что попаданием ракеты были полностью разрушены по меньшей мере три этажа одного подъезда пятиэтажного жилого дома.

Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко отмечал, что известно о трех попаданиях по Новобаварскому району Харькова: пятиэтажный жилой дом, магазин, который расположен в трехэтажном здании, и швейный цех. Среди раненых, в частности, 12-летние мальчик и девочка, а также медик экстренной медицинской помощи, повреждено авто скорой.

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