Черноморский флот РФ может считаться самой позорной:компонентой в рамках развязанной против Украины войны, отметил обозреватель.

Единственная в Черном море дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В Б-871 "Алроса" небоеспособная.

Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, отметив, что Черноморский флот РФ может считаться не только самой бесполезной компонентой в рамках развязанной против Украины войны, но и позорной:

"Столько косяков, не допускала даже тихоокеанская сельдь при штурме Угледара".

Как отметил эксперт, подлодка "Алроса" всегда демонстрировала большие проблемы в ходе ее эксплуатации и на ремонте была чаще, чем в открытом море. По его словам, россияне ускоренно вывели ее из последнего затяжного ремонта, и с момента возвращения в строй она была абсолютно бесполезна.

"Алроса" не совершила ни единого пуска КР "Калибр". "Алроса" не совершила ни единого боевого выхода в открытое море. "Алроса" не совершила ни единого погружения с выходом в исключительную экономическую зону Украины в Черном море и т.д. Все это связано с тем, что "Алроса" не завершила цикл ремонтных работ и модернизации, в следствие чего абсолютно небоеспособна, а ее ввод в состав Черноморской флотилии оказался исключительным пиар-ходом для демонстрации повышения огневого потенциала", - отметил Коваленко.

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Ранее эксперт отмечал, что у России острый дефицит авиационных ракет большого радиуса действия, таких как ракеты Х-59.

Также он рассказывал, как российские танки Т-90 не выдержали испытания на поле боя в Украине.